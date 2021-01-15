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Пятница, 15 января 2021, 14:18 мск

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«Ну что, закупаемся дисками?» Студенты журфака до сих пор вынуждены сдавать курсовые на СD

Уральский федеральный университет обязывает студентов пользоваться компакт-дисками. Все отчеты с учебной и производственной практики, а также проекты принимаются исключительно на этих носителях. Об этом «Новому Дню» рассказали студенты факультета журналистики УрФУ.

Так, например, четверокурсники вынуждены сдавать проект по модулю на CD-дисках. «Презентация проекта, все сюжеты (проекты), которые были подготовлены учащимися в рамках обучения в университете и на практике должны быть записаны на диск», – говорится в документе, который прислал деканат студентам.

«Ну что, закупаемся дисками, пацаны?», «Я предлагаю жаловаться Волкоморову. О каком современном журфаке они говорят, предлагая сдавать нам что-то на CD-дисках?», «У кого-то в ноутбуках есть дисководы?))», «Я помню, как сдавал последнюю практику. Мне сказали: ой, что-то ваш диск не читается. Принесите флешку, Я САМ ЗАПИШУ». А потом раз, и уважаемая комиссия не сможет включить наши диски. Куда побежим? :)» – обсуждают ребята в беседе группы.

Негодование студентов продолжается с первого курса, поскольку уже тогда преподаватели требовали сдавать работы на дисках, что было большой проблемой, поскольку многие компьютеры и ноутбуки в то время уже не были оборудованы дисководами. Однако даже назначение нового декана факультета журфака Владимира Волкоморова не помогло осовременить направление (Владимир Александрович преподает на факультете современные информационные технологии).

Добавим, с приходом нового декана факультет лишился кафедры «ТВ, РВ и технические средства журналистики». В настоящее время там действует только кафедра «Периодическая печать и сетевые издания». Все студенты, которые ранее числились телевизионщиками, больше не имеют кафедры. В свою очередь, с осени 2020 года университет совместно с филиалом «ГТРК Урал» открыл отдельную кафедру телевидения, на которой учится 27 первокурсников.

Как уже сообщал «Новый День», с проблемой обмена данными посредством CD также столкнулись врачи городских больниц – медицинские работники вынуждены передавать информацию о пациентах, записывая ее на компакт-диск. Однако такой способ в наше время совершенно не упрощает работу, а наоборот, делает ее сложнее из-за проблем с программным обеспечением.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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