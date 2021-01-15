В театре драмы ставят «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи

В Свердловском театре драмы начали работу над спектаклем по легендарному роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» – он станет первой большой премьерой в 2021 году. Известно, что для постановки делают необычную декорацию.

«В этом году у нас запланированы четыре постановки для большой сцены. Начата работа над первым спектаклем. Ирина Васьковская пишет авторскую инсценировку по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», над которой будет работать команда режиссера Дмитрия Зимина и художника Владимира Кравцева. Там сложная декорация, которая уже изготавливается. Репетиции уже начались, и они показывают, что текст, к которому пытались подойти с разных сторон, имеет шанс на приобретение нового прочтения и новой жизни», – рассказал сегодня на пресс-конференции директор театра Алексей Бадаев.

Кроме того, в драме запускают новый проект «Шестой», в рамках которого зрители смогут увидеть эскизы спектаклей, которые никогда не дойдут до сцены. В помещении нового репетиционного зала на шестом этаже театра (отсюда и название проекта) для 20 зрителей будут периодически показывать небольшие эксперименты. Идея проекта принадлежит Дмитрию Зимину. Первый эскиз покажут уже 19 января, он поставлен по киносценарию Михаэля Ханеке «Любовь».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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