В Драме – премьера «Пролетая над гнездом кукушки»: поклонников романа Кизи шокировать будет сложно (ФОТО)

В Свердловском театре драмы в предстоящие выходные состоится премьера спектакля «Пролетая над гнездом кукушки» по легендарному роману Кена Кизи. Минималистичная сценография, имитирующая стены психбольницы, богатый видеоряд – постановку постарались сделать вневременной. Поклонников Кизи интерпретация шокировать не должна, говорят в театре.

Зрители увидят новую версию спектакля 26 и 27 марта. Ранее директор Алексей Бадаев рассказывал, что это будет первая большая премьера в 2021 году. Специально для постановки изготовили сложную декорацию – огромный полукруг, который похож одновременно на стены психиатрической лечебницы или тюремный коридор с чередой окошек для выдачи еды. Постановка по культовому роману битников и хиппи не будет шокирующей, рассказали «Новому Дню» в театре.

«Поклонников романа Кена Кизи шокировать, наверное, в принципе сложно. Ни для кого не секрет, что роман писался под воздействием определенных веществ (Кизи работал санитаром в психиатрической больнице и добровольно участвовал в научных опытах с различными психоделиками). Поэтому, думаю, если человек идет именно на этот спектакль, он примерно представляет, о чем речь и не боится, – отметила директор по информационной политике Свердловского академического театра драмы Наталья Махлина. – Сама история – она вне времени. И роман, и спектакль рассказывают о человеческой свободе, о попытках ее обрести, а если не обрести, то хотя бы попробовать стать свободным».

В театре также рассказали, что в спектакле будет много видео. Но игра актеров – на первом плане: Рэндла Патрика МакМерфи играет Вячеслав Хархота, а Вождя – Александр Кусков.

Это уже не первый спектакль по легендарному роману, который выходит в Драме. Впервые «Пролетая над гнездом кукушки» в репертуаре театра появился в 1987 году под названием «А этот выпал из гнезда...». Над новой версией работали драматург Ирина Васьковская, режиссер Дмитрий Зимин и художник Владимир Кравцев. По решению создателей спектакль посвящается памяти недавно ушедшего актера Драмы Юрия Лахина, первого в истории театрального Урала Рэндла Патрика МакМерфи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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