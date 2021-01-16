Свердловчане требуют от Куйвашева ответа о принуждении к вакцинации от Covid-19: «Медики, учителя и прочие – это подопытные»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в очередном инстаграм-посте ответил на вопрос жительницы региона, которая пожаловалась на то, что ее принуждают поставить прививку от коронавируса. «Я работаю в детском саду. Нас принудительно-настоятельно просят поставить прививки от ковида. Причем без сдачи крови на антитела. Вот вчера собирали нас и сказали, что кровь на антитела брать не будут. Это что за удивительные вещи? У меня в планах на ближайшее время стать мамой, кто мне гарантирует, что эта прививка не повлияет на мое решение»? – задалась вопросом подписчица Куйвашева.

Ответ был следующий: «В целом, безусловно, прививка от коронавируса – дело добровольное. При этом должен сказать, что свердловчане активно возможностью поставить прививку интересуются, записываются на участие в вакцинации. Достаточно много среди них и сотрудников сферы образования. Уже более 1,9 тысячи из них прививку, по крайней мере, первый ее компонент, поставили. При этом видел, что у некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе», – написал Куйвашев.

Далее, впрочем, он ссылается на «действующее законодательство», которое требует поставить прививки от тех, чья работа связана с риском заболевания инфекционными болезнями. «В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника», – сказано в ответе губернатора.

Пост Куйвашева вновь вызвал волну негодования у тех, кто не согласен ставить прививку, не убедившись в том, что она безопасна. «Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с результатами тестирования вакцины? Насколько я знаю, ещё нет полных результатов теста. Или, именно сейчас проводится масштабный третий этап»? – написала lana_shi_art.

«Так и есть, медики, учителя и прочие – это подопытные», – поддержал ее alexeevvital93.

«Конечно, эксперимент на людях. Себе они типо поставили прививку. Так не ту что всем, во-первых и пусть позовут сотку медиков независимых, что вакцина именно эта и поставить прилюдно», – сообщила ya_svetlana77.

Опасения подписчицы губернатора, которой он дал ответ, подтвердил другой комментатор. «Я школьный повар! Почему меня заставляют ставить прививку?!!!! Либо отстранение от работы без сохранения з/пл. Я что априори заразный?! Ничего добровольного здесь нет!Это шантаж!!! Геноцид нормального населения», – написал wasyaia.

О том же сообщил пользователь aleio2654. «Где закон о том, что прививка обязательна, мою маму, она педагог, принуждают ставить вакцину, ей 62 года, и 15 лет назад поборола рак, но без химии не обошлось, и поэтому после перенесённой терапии у неё вообще нет иммунитета, на неё чихнуть, и она заболеет сразу, у неё метоотвод от всех прививок, а на эту врачи не могут повлиять, сказали ничего писать не будем, ставьте. Я боюсь, что она поставит и заболеет, и навряд ли справится. Что делать, куда идти протестовать?! Мы против! Грозятся отстранить от работы, пенсия 12 000 руб. Кварплата 5000 руб., на 6000 тыс руб. можно прожить сейчас, на лекарство больше уходит», – добавила подписчица Куйвашева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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