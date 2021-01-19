Креков об отказавшихся от прививки против Covid-19: «Никого увольнять и наказывать не будем»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что ни учителей, ни врачей, отказавшихся от вакцинации против коронавируса увольнять или наказывать не будут. «Прививка является абсолютно добровольной. Речь может идти об убеждении, здоровой аргументации», – заявил чиновник во время сегодняшнего брифинга.

При этом он отметил, что у людей разных профессий есть разный уровень ответственности перед другими. «Одно дело, когда вы сидите в офисе и каждый день видите трех человек. И совсем другое дело, когда учитель взаимодействует с десятками, сотнями людей. То же самое врач, работник торговли или общепита. Будем ли мы увольнять или наказывать [за отказ от вакцинации]? Нет, никого не будем увольнять и наказывать», – заявил вице-губернатор.

Он также добавил, что все крупнейшие предприятия Свердловской области уже подали заявки на проведение массовой вакцинации сотрудников. Вероятно, выезды на предприятия начнутся в феврале, когда в регионе будут готовы мобильные пункты вакцинации со специальными холодильниками. Кроме того, по данным Павла Крекова, уже более 10 тысяч добровольцев подали заявку на прививку по телефону 122. Сколько человек записались через сайты поликлиник, пока неизвестно, но, по словам чиновника, таких желающих тоже много.

Как ранее писал «Новый День», работники школ и медучреждений Свердловской области жаловались губернатору Евгению Куйвашеву в инстаграме на то, что их принуждают ставить прививку от коронавируса. Глава региона ответил, что вакцинация является добровольной, но также ссылался в своем ответе на «действующее законодательство», которое требует поставить прививки от тех, чья работа связана с риском заболевания инфекционными болезнями. «В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника», – сказано в ответе губернатора.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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