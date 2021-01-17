В Североуральске самосвал повредил газопровод (ФОТО)

В Североуральске прицепом самосвала были повреждены труба среднего давления газа диаметром 325 мм и трубопровод подачи тепла, снабжающий четыре предприятия в промзоне.

Инцидент произошел в субботу, 16 января, в около 00:00 часов в Североуральске на улице Пирогова, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. «По данному факту организована проверка. Сотрудниками прокуратуры запрошена информация в ресурсоснабжающих организациях (АО «ГАЗЭКС», МУП «Комэнергоресурс») о принадлежности газовой трубы и о принимаемых мерах по устранению аварии. На месте происшествия работают специалисты газовой службы АО «Газэкс», ресурсоснабжающей организации и оперативная группа МЧС. Проводятся ремонтно-восстановительные работы трубопровода, планируемый срок окончания работ сегодня, 17 января 2020 года».

В ведомстве также отметили, что во время аварии подача газа не прекращалась. На место происшествия также выехал прокурор Североуральска Егор Корнилов.

Североуральск, Марина Симбирятина

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