На водителя, повредившего газопровод, завели дело. Подробности аварии

На водителя самосвала, который повредил газопровод в Североуральске, завели административное дело. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Как выяснилось, на этой машине осуществлялся вывоз снега. Во время движения произошло самопроизвольное поднятие кузова тягача. Личность водителя сотрудники полиции установили оперативно. Им оказался местный житель 1974 года рождения. По линии ПДД злостным нарушителем он не является. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружено. Возможной причиной аварии могло стать неисправное устройство для фиксации кузова. В отношении водителя грузовика МАЗ за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещена, заведено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ», – отметил полковник Горелых.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел в субботу, 16 января. Прицеп самосвала повредил газопроводную трубу диаметром 325 мм и трубопровод подачи тепла, снабжающий четыре предприятия в промзоне. На месте происшествия сейчас ведутся работы по восстановлению и запуску теплопровода.

Североуральск, Екатеринбург, Марина Симбирятина

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