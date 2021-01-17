Пьяный водитель «Яндекс.Такси» устроил тройное ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге водитель такси в состоянии опьянения не справился с управлением и устроил тройное ДТП, в котором пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 16 января около 18:30 на улице Серафимы Дерябиной, 24. Водитель автомобиля «Яндекс.Такси» «Фольксваген Поло» столкнулся с движущимся впереди «Форд Фокус». После удара «Форд» отбросило на автомобиль «Пежо 308», который ехал в попутном направлении.

«В результате столкновения трех автомобилей пострадал один человек – 44-летнаяя водитель «Форд Фокус». Ее с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в институт травматологии. У виновника аварии – водителя такси «Яндекс» имелись характерные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Мужчина задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

Как отметили в Госавтоинспекции, виновник ДТП уже 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту данного происшествия мужчина ничего не смог объяснить.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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