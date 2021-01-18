В Екатеринбурге серьезно возросло число ДТП по вине таксистов

В 2020 году в Екатеринбурге произошло 111 аварий с участием такси, из которых 59 ДТП – с пострадавшими. Три человека погибли и 89 – ранены. Рост по числу ДТП с пострадавшими составил 9,3%, сообщили «Новому Дню» в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Основными причинам аварий по вине водителей такси являются неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

К примеру, 14 января в Екатеринбурге зарегистрировано две аварии с участием нелегальных такси, в которых пострадали два пассажира.

Первое ДТП случилось в 18:50 по адресу: улица 8 Марта, 73. Водитель автомобиля «Хендэ Солярис», двигаясь по ул. 8 Марта, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Форд Мондео», водитель которого двигался со встречного направления прямо. В результате происшествия 22-летняя пассажирка такси получила телесные повреждения. По ее словам, она заказала автомашину через приложение. По её заказу прибыл автомобиль «Хендэ Солярис» с логотипом компании.

Вторая авария произошла спустя 15 минут уже в другом районе города – по адресу: переулок Базовый, 30. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» при перестроении налево столкнулся с автомашиной «Киа Сид», после чего «Дэу Нексия» откинуло на автомобиль «Киа Рио» и «БМВ ХЗ». В аварии пострадала 24-летняя пассажирка такси, с травмой головы она доставлена в ЦГКБ № 23. Сотрудникам полиции девушка рассказала, что вызвала такси через приложение, чтобы доехать до дома.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что оба водителя такси работали незаконно, без разрешения областного минтранса. Кроме того, на одной из машин была незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, во втором случае – водитель осуществлял коммерческую перевозку пассажира по национальному удостоверению, что запрещено на территории Российской Федерации. Кроме того, у обоих водителей отсутствовала путевая документация и, как следствие, они не проходили предрейсовый медицинский осмотр, а транспортные средства – контроль технического состояния.

В отношении обоих водителей составлены административные материалы.

Кроме того, как сообщал «Новый День», 16 января около 18:30 на улице Серафимы Дерябиной, 24, нетрезвый водитель «Яндекс.Такси», не справившись с управлением, устроил тройное ДТП.

Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует гражданам пользоваться услугами официальных таксомоторных предприятий. Эти организации имеют в штате медицинских работников и ответственных должностных лиц, которые контролируют эксплуатацию транспорта, выпуск транспорта на линию и состояние водителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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