Из-за срыва пожарного гидранта в многоэтажке пошел дождь

В Екатеринбурге затопило многоэтажку на Вонсовского, 21. По предварительным данным, авария произошла из-за срыва крана пожарного гидранта. Водой затопило первые четыре этажа и подвал. Сейчас на месте работает аварийная служба управляющей компании.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе застройщика – компании «Атомстройкомплекс», все инженерные системы дома, включая систему пожаротушения, выполнены в соответствии со строительными нормами и требованиями, проект прошел экспертизу. Причину разлива воды установит комиссия.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 17.01.21

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