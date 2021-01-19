Мэрия посоветовала жильцам затопленного дома на Сортировке обращаться в суд

В Екатеринбурге из-за срыва пожарного гидранта затопило дом № 21б на улице Пехотинцев. ЧП случилось накануне вечером, в 19:30 специалисты ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» перекрыли поступление воды из гидранта, как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас бригада аварийной службы управляющей компании и специалисты ЖЭУ продолжает работать на месте. Установлены тепловые пушки для просушки лифтовых шахт, для уборки лестниц вызвали клининговую службу.

В администрации города выясняют, в чем причины, но советуют жильцам провести экспертизу и обращаться в суд. «В настоящее время ведется расследование причин ЧП, в том числе с помощью информации с видеокамер. Кран пожарного гидранта – общее имущество жильцов дома. Пострадавшие могут сделать независимую экспертизу, составить совместно с УК дефектную ведомость и акт о сумме нанесенного ущерба, после чего обратиться в суд», – посоветовали в мэрии.

Напомним, такая же история в выходные произошла в Краснолесье. Из-за срыва пожарного гидранта затопило многоэтажку на Вонсовского, 21. В подъезде буквально лил дождь, причины ЧП выясняются.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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