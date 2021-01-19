Жильцы многоэтажки, пострадавшей от потопа: вода залила 7 этажей, в лифте застрял ребенок, аварийка ехала час (ФОТО, ВИДЕО)

Жильцы дома № 21Б на улице Пехотинцев, в котором вчера вечером сорвало пожарный гидрант, рассказали «Новому Дню», как начался потоп и как они спасали имущество от воды, пока ждали аварийную службу.

Потоп в многоэтажке: аварийка ехала час

«Сорвало пожарный гидрант на седьмом этаже. Полностью были затоплены лифтовые шахты. Сейчас это все замерзло. С седьмого этажа до первого через лифтовую шахту все лилось потопом. Текло по стенам, по потолкам, по стыкам в некоторые квартиры пошла вода, – рассказала «Новому Дню» член совета дома Наталья Верясова. – Люди сразу же вышли и самостоятельно стали ликвидировать последствия, как только перекрыли воду. А перекрыл воду житель дома. Он просто выдрал вот этот вот ящик. На видео видно, как он сюда подходит, здесь уже полностью залито водой, и он прямо в том, в чем был выскочил, в маечке, голыми руками в ледяной воде все это делал, и женщины ледяную воду, бросив своих маленьких детей, собирали в ведра и ликвидировали сами последствия. Где-то, через час приехала аварийка и стали работать, но приехало три человека».

Как рассказала еще одна из очевидиц произошедшего, около шести часов вечера к ней постучалась соседка и сообщила, что из лифтов бежит вода: «Я не знала, как устранить воду, даже не знала, из-за чего вода бежит. Потом мне сказали, что гидрант на седьмом этаже. К нам в квартиру не попадала вода, но у нас идет две линии: одна квартира и другая. Пришла соседка, начала нам звонить, чтобы мы открыли дверь, и сказала, что у них квартиру топят».

По словам Натальи Верясовой, как только полилась вода, жильцы сразу обратились в управляющую компанию – РЭМП Железнодорожного района, однако помощи так и не дождались: «Нам сказали, что рабочий день закончен, все до 18 часов работают и не могут участвовать, а все как раз произошло где-то без трех минут шесть».

Работу по устранению последствий аварии начали сегодня утром, но сотрудники управляющей компании на месте ЧП так и не появились. «В общем-то, приехали рано, с 8 часов начальник ЖЭУ у нас уже здесь была на доме. А вот саму управляющую компанию мы здесь еще не видели. Мы ожидали, что будет инженер, кто-то будет, может быть, с пожарной, с МЧС, но никого не было. По крайней мере, мы никого здесь не встретили. Работает жилконтора, сантехники, лифтеры, но электрики пока не восстановили освещение на лифтовой площадке с 5 по 13 этажи, там темно», – поясняет собеседница «Нового Дня».

Наталья также рассказала, что во время аварии в лифте, который заливало водой, застряла маленькая девочка: «Она там находилась около часа. Пока ехала аварийная служба, ребенок там находился. Саму девочку я не видела, но просила жителей, кто на нижних этажах, чтобы они ее поддержали, пока ее оттуда не достанут. Сложно сказать, где именно она застряла, но, наверное, где-то между пятым и шестым этажами».

По словам Верясовой, в управляющей компании считают, что это акт вандализма, поскольку уже длительное время жильцы пытаются организовать ТСЖ: «Это вандализм – первое, что мне ответили в УК. Они также не всегда идут на наши предложения. Мы хотели отремонтировать крышу и заменить стояки. Два года назад мы проголосовали за восстановление всей пожарной системы, она была полностью разрушена, все было разграблено. Жители оплатили больше миллиона денег со своего счета капремонта и восстановили эту систему».

Как говорит женщина, сказать, кто виноват, в этой ситуации сложно: «Можно предположить, что это человеческий фактор, поскольку когда только установили краны, их не затянули. Либо (я, конечно, не специалист) повысилось давление напора, что сорвало кран, либо температурный режим, перепад с -20 до -8 мог как-то повлиять на металл».

Директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников сообщил «Новому Дню», что в данный момент идет разбирательство причин срыва гидранта: «Есть два варианта: либо когда обновляли пожарную систему, был установлен некачественный пожарный гидрант, либо вандальные действия. Пока ситуация непонятна».

Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что пострадавшие могут сделать независимую экспертизу, составить совместно с УК дефектную ведомость и акт о сумме нанесенного ущерба, после чего обратиться в суд.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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