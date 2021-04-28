УК «РЭМП Железнодорожного района»: на потоп в многоэтажке аварийка ехала не час, а 29 минут

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев жильцов многоэтажки затопило из-за срыва пожарного крана. ЧП случилось еще в январе этого года, о чем «Новый День» сообщал в публикации с заголовком «Жильцы многоэтажки, пострадавшей от потопа: вода залила 7 этажей, в лифте застрял человек, аварийка ехала час». Последнее возмутило руководство управляющей компании – сегодня редакция получила претензию с требованием опровержения. Управляющий УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников считает, что репутация компании опорочена, на самом деле аварийная бригада ехала 29 минут.

«Заявка о затоплении поступила в аварийную службу ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» от жильца квартиры №*** (редакция не публикует номер квартиры, но в претензии он указан, – прим. ред.) в 18 ч. 05 мин. 18.01.2021 (запись телефонного разговора имеется). Заявка от квартиры №*** была принята в работу, ответа о том, что рабочий день окончен сотрудники аварийной службы не давали.

На основании данной заявки в 18 ч. 10 мин. выехала аварийная бригада, которая прибыла на место аварии в 18 ч. 34 мин. Ликвидация аварийной ситуации проводилась аварийной бригадой с момента прибытия – с 18 ч. 34 мин. до 21 ч. 00 мин. 18.01.2021.

Таким образом, сведения о том, что «аварийка ехала час» являются недостоверными, порочат деловую репутацию ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района», – сообщается в тексте письма в адрес редакции. Уточняется, что информация о том, что аварийка ехала час, опубликована со слов члена совета дома Натальи Верясовой. «Новый День» обращает внимание, что в тексте публикации, как того требуют нормы деятельности журналиста, опубликован и комментарий второй стороны. Директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников тогда сообщил «Новому Дню», что сотрудники управляющей компании были на месте ЧП через полчаса. Агентство готово опровергнуть информацию: через 29 минут.

Как заливало многоэтажку, смотрите на видео.

Потоп в многоэтажке

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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