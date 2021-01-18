Сегодня – крещенский сочельник

19 января Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В этот день вспоминается событие двухтысячелетней давности, когда тридцатилетний Иисус пришел к берегу Иордана принять крещение от пророка Иоанна.

Светлому празднику предшествует сочельник. По церковному уставу, так же, как и перед Рождеством, с трапезой следует повременить до первой звезды. Вечером церковный устав разрешает есть особое блюдо из круп и вареных овощей – так называемое сочиво. Впрочем, и богослужение крещенского сочельника напоминает службу перед Рождеством. С утра 18 января читается специальная служба «Царские часы» с громогласным пением «С нами Бог», а вечером до поздней ночи будет совершаться всенощное бдение.

Согласно традиции, в эти дни в православных храмах после литургии совершается чин великого освящения воды. По многим свидетельствам, крещенская вода остается свежей в течение многих лет. Потому что это не просто соединение водорода с кислородом, а великая святыня, утверждают православные. Ею окропляют храмы и квартиры. А главное, по учению церкви, всем «прикасающимся ее и мажущимся ею с верою крещенская вода дает здравие, очищение и благополучие». В связи со всем этим в сочельник в храмах для освящения емкостей с водой выстраиваются очереди. В этом году они, видимо, будут еще больше – в связи с необходимостью соблюдать меры социального дистанцирования.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области на крещение будут обустроены и купели на водоемах. Из-за коронавируса все они будут открытыми. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на водоемах будет организовано 108 купелей и 93 пункта обогрева. Приемка основного количества купелей начнется 18 января. Особое внимание уделяется толщине льда, обследованию дна, наличию деревянного короба, оборудованного двумя спусками, а также освещению. Исходя из толщины льда рассчитывается количество людей, которое одновременно может пребывать на льду. «На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем от 40 до 60 см, поэтому количество людей около купели в среднем должно быть не более 40-50 человек одновременно», – отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге будет оборудовано 18 купелей на шести водоемах, в том числе семь – на озере Шарташ.

В МЧС подчеркнули, что безопасность во время крещенских купаний будут обеспечивать более полутора тысяч человек: спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД.

По рекомендациям российских медиков лицам, перенесшим ковид в любой форме, купание в Крещение в водоеме категорически не рекомендовано.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

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