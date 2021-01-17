В Свердловской области откроют 108 крещенских купелей

В ночь с 18 на 19 января православные верующие всего мира будут отмечать один из самых важных христианских праздников – Крещение Господне. В этом году из-за пандемии коронавируса свердловские власти решили не закрывать купели, однако рекомендовали избегать мест массового скопления людей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на водоемах будет организовано 108 купелей и 93 пункта обогрева. Приемка основного количества купелей начнется 18 января. Особое внимание уделяется толщине льда, обследованию дна, наличию деревянного короба, оборудованного двумя спусками, а также освещению. Исходя из толщины льда рассчитывается количество людей, которое одновременно может пребывать на льду. «На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем от 40 до 60 см, поэтому количество людей около купели в среднем должно быть не более 40-50 человек одновременно», – отметили в ведомстве.

Всего в Екатеринбурге будет оборудовано 18 купелей на шести водоемах. Наибольшее количество, как и в прошлые годы, прорубят на озере Шарташ – 7 купелей.

Спасатели также подчеркнули, что безопасность во время крещенских купаний будут обеспечивать более полутора тысяч человек: спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД. С 18:00 18 января до 24:00 19 января они будут дежурить в местах проведения массовых крещенских купаний.

Специалисты предостерегают переболевших коронавирусом в любой форме от купания в проруби, поскольку последствия от перенесенного заболевания могут возникнуть даже спустя несколько месяцев, что может спровоцировать возможное осложнение.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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