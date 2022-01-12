Подготовка купелей к Крещению в Екатеринбурге начнется на следующей неделе

МЧС формирует реестр купелей, в которых можно будет окунуться на Крещение – 18 и 19 января. Планируется, что подготовка площадок начнется 17 января, тогда же назовут и полный список мест.

«Сейчас идет сбор данных, формирование реестра. Мы принимаем от муниципалитетов заявки на обследование мест. К 17 января список будет сформирован, тогда же начнется распиловка купелей и их освидетельствование», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Вероятно, купели появятся на тех же водоемах, что и в прошлые годы: на Шарташе (в прошлом году здесь было сразу семь купелей), Верх-Исетском пруду, Патрушихе (рядом с Храмом Святых Божиих строителей в Академическом). В прошлом году в Екатеринбурге было оборудовано 18 купелей на шести водоемах, а по Свердловской области – 108 купелей и 93 пункта обогрева.

Безопасность во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций.

Добавим, что по долгосрочному прогнозу погоды, крещенских морозов в этом году может и не быть. Днем 18 и 19 января синоптики обещают около -2 градусов, ночью – до -4 °C.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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