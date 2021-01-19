Екатеринбуржцы ныряют в прорубь: «Холодно, даже сопли замерзают» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью жители Екатеринбурга окунались в крещенские купели. Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей было меньше, чем в прошлом году – сказались холода (ночью в городе было около -24 ºС). Тем не менее на озере Шарташ было достаточно оживленно. Верующих запускали за ограждение примерно по десять человек, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Крещенские купания в пандемию

Настроение было бодрое, пандемии верующие не боялись: «Какая пандемия, все сопли и вирусы в носу замерзают», – поделился с «Новым Днем» один из молодых людей. Более пожилой екатеринбуржец нырять не стал, но набрал святой воды в канистру, объяснив, что будет понемногу добавлять ее в течение года в ванну и в пищу – «для здоровья».

Число принявших участие в крещенских купаниях в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области обещали уточнить позже. Напомним, что всего в регионе было открыто более сотни купелей, из них 18 – в Екатеринбурге.

Напомним, 12 января замгубернатора Павел Креков заявил, что в Свердловской области решено не отменять купание в прорубях в Крещение из-за пандемии коронавируса, но правительство советует выбрать иной способ проявить свою воцерковленность.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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