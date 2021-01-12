На Среднем Урале не будут запрещать купание в Крещение из-за коронавируса

В Свердловской области решено не отменять купание в прорубях в Крещение из-за пандемии коронавируса.

«Специальных ограничений накладывать не будем. Мы прислушиваемся к духовенству, которое говорит, что совсем не обязательно в этот день проявлять свою веру тем, что пойдем в общую палатку, а потом в прорубь, потом опять в общую палатку. Соприкосновение с водой любое имеет сакральный смысл. Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто решит окунуться, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковленность», – прокомментировал сегодня на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Добавим, в некоторых регионах власти все-таки решили запретить окунание в прорубь из-за массовости обряда. Например, в Хабаровском крае Крещение Господне пройдет без традиционных омовений в купелях. Решение об отмене крещенских купаний принято на заседании регионального оперативного штаба, так как в палатках, где верующие готовятся к погружению в прорубь, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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