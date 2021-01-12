В Хабаровском крае отменили крещенские купания из-за коронавируса

В этом году один из главных православных праздников – Крещение Господне – в Хабаровском крае пройдет без традиционных омовений в купелях. Решение об отмене крещенских купаний принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

С данным предложение выступил региональный Роспотребнадзор, оперштаб поддержал инициативу.

Как отметили специалисты ведомства, в палатках, где верующие готовятся к окунанию в прорубль, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования, передает ТАСС.

Вместо омовения в купелях представители Хабаровской епархии предложили местным жителям сходить в храм и помолиться. «В этом году обойдемся без купаний. Задачи такой не стоит, чтобы в этот день с головой где-то окунаться. Верующие люди обычно в этот день вспоминают о евангельских событиях, о крещении Христа в реке Иордань. Хватит того, чтобы прийти в храм помолиться и набрать святой воды и использовать с молитвой натощак», – отметила пресс-секретарь Хабаровской епархия Юлия Шутова, чьи слова приводит «МК – Хабаровск».

Ранее в Амурской епархии сообщили об отмене крещенских купаний в Комсомольске-на-Амуре и еще нескольких районах из-за неблагоприятной эпидобстановки.

По данным правительства Хабаровского края, с начала пандемии в регионе выявлено 38 579 случаев заражения Covid-19, ежедневно регистрируется около 300 вновь заболевших. За весь период скончались 204 пациента с коронавирусом.

Добавим, накануне Управление Роспотребнадзора по Омской области призвало воздержаться от крещенских купаний из-за коронавирусной инфекции, сославшись на то, что раздевалки являются местом скопления людей, где сложно соблюсти все санитарные нормы.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 12.01.21

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