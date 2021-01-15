Переболевших Covid-19 в любой форме предостерегли от крещенских купаний

Переболевшим Covid-19 в любой форме следует отказаться от купания в проруби на Крещение. Такой совет дал профессор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Зиновьев.

Специалист отметил, что даже спустя несколько месяцев могут отмечаться последствия от перенесенной коронавирусной инфекции. Это нарушение функции дыхания, остаточные явления поражения легких, тромбогенная опасность, неврологические проявления.

«Поэтому не надо провоцировать возможное развитие осложнений», – сказал профессор (цитата по ТАСС), призвав тех, кто перенес ковид, независимо от тяжести, отказаться от крещенских купаний.

Крещение Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Ранее в ряде регионов России отменили крещенские купания, сославших на невозможность соблюсти и проконтролировать все санитарные требования в условиях пандемии. Речь идет о Пермском, Хабаровском, Красноярском краях, ХМАО, Ставрополье, Томской области.

В Москве запрещать омовения в купелях не планируется, крещенскую воду будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.01.21

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