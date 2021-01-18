В свердловском «Яблоке» накануне выборов в заксо сменилось руководство

В свердловском региональном отделении партии «Яблоко» сменился председатель. Сергей Хоренженко, проработавший на этом посту чуть больше года, досрочно сложил полномочия. Новым руководителем избран Максим Петлин, который ранее занимал должность зампредседателя регионального отделения и является членом федерального бюро «Яблоко». Решение было принято на областной конференции партии в субботу, 16 января.

«У нас были противоречия с Сергеем Хоренженко по поводу того, как будет проходить избирательная кампания. Я выступал за то, чтобы был открытый процесс формирования списков, чтобы мы привлекали другие общественные объединения, даже сетевые группы, которые разделяют наши ценности. Сергей предлагал делать больше акцент на партийные ресурсы. Эти противоречия возникли еще осенью, при подготовке к довыборам в Екатеринбургскую думу. Они и стали основной причиной его сложения полномочий. К сожалению, других кандидатов на пост председателя кроме меня не было, что плохо. Я не рвался на эту должность, мне было комфортно и в прежней роли, когда я не занимался оперативным руководством. Теперь придется совмещать, но не думаю, что с этим возникнут проблемы», – рассказал «Новому Дню» Максим Петлин.

Он добавил, что «Яблоко» будет готовиться к выборам в свердловское заксобрание по той же схеме, что и на довыборах в ЕГД. «Задача номер один – прохождение в свердловский парламент. Если это случится, будет историческим достижением, потому что в заксобрании еще не было депутата от «Яблока». Так что это серьезный вызов для меня. Думаю, в феврале-марте мы проведем предварительное голосование для отбора кандидатов, и уже с марта они начнут избирательную кампанию», – сообщил Петлин.

Сергей Хоренженко в довольно эмоциональной форме сообщил о сложении полномочий. «Пока мы не научимся избавляться от лжи и лицемерия, не бояться изобличать жуликов и приспособленцев, гнать поганой метлой клеветников и провокаторов, мы не сможем изменить мир и очиститься от грязи. Брать на себя политическую ответственность за поставленные нами цели и задачи в условиях внутренней конфронтации, сдерживания реального потенциала партии людьми, ставящими свои личные интересы выше партийных, я не имею права», – говорится в его заявлении.

В беседе с «Новым Днем» Хоренженко уточнил, что не собирается покидать партию и будет продолжать общественно-политическую работу. Но он не согласен с тем, что причиной его ухода были разногласия по стратегии избирательной кампании «Яблока». «Моей задачей было мотивировать первичные отделения, чтобы они приняли участие в выборах. Предлагалась система кураторства, и был уже предварительный список по определению 14 координаторов в 25 [одномандатных] округах [на выборах в заксобрание]. Надо понимать, что наше региональное отделение работает на общественных началах, нет финансовых стимулов. И, тем не менее, за прошедший год нам удалось достичь высокой узнаваемости «Яблока». Я непосредственно занимался созданием «Демократической коалиции», в которую вошли более 20 общественных объединений, у нас есть неплохие перспективы в коалиционном сотрудничестве. Конкретно предвыборной работой сейчас я не занимаюсь, так как сложил с себя полномочия председателя. Не буду вдаваться в подробности, почему так получилось. Интересы партии для меня превыше всего», – прокомментировал Сергей Хоренженко.

Отметим, что кадровая чехарда в рядах свердловского «Яблока» продолжается с 2017 года, когда региональное отделение под руководством Юрия Переверзева со скандалом сорвало партийное выдвижение Евгения Ройзмана на губернаторские выборы. После перерегистрации свердловского отделения его возглавил адвокат Дмитрий Окатьев, спустя два года его сменил Сергей Хоренженко, теперь возглавил Максим Петлин, который вышел из исправительной колонии в 2015 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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