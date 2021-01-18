Свердловская область передаст Екатеринбургу хоккейное оборудование за 22 млн рублей

Депутаты из комитета по законодательству областного заксо на сегодняшнем заседании рассмотрели вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность города Екатеринбурга государственного имущества Свердловской области – холодильной автоматизированной установки.

Как сообщили в пресс-службе заксо, речь идет о передаче хоккейного оборудования стоимостью свыше 22,15 миллиона рублей. Эта техника приобретена за счет гранта, который федеральный бюджет выделил Екатеринбургу после победы команды ночной хоккейной лиги «Скон-Урал». Напомним, в мае 2019 года свердловские хоккеисты обыграли «Звезду Запада» из Калининграда со счетом 2:1. Холодильная автоматизированная установка будет работать в одном из муниципальных спортивных учреждений.

Одновременно депутаты обсудили вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Невьянска объекта госсобственности – тепловой сети в городе Невьянске. Теплосеть протяженностью 500 метров и балансовой стоимостью более 24,15 миллиона рублей в свое время была построена для теплоснабжения одного из образовательных учреждений. Однако из-за изменения ряда условий этот трубопровод оказался невостребованным. Теперь руководство Невьянска намерено использовать новую теплосеть для отопления жилых домов.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу от области Екатеринбургу двух земельных участков под транспортными развязками на пересечении улиц Московская и Начдива Онуфриева (стоимостью 57,38 и 71,5 миллиона рублей). Это позволит муниципалитету продолжить работу по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге. По всем трем вопросам парламентарии решили рекомендовать заксо дать согласие на совершение имущественных сделок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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