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Пятница, 10 мая 2019, 15:42 мск

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«СКОН-Урал» победил команду Калининграда в финале Ночной хоккейной лиги

Любительская команда «СКОН-Урал» из Свердловской области одержала победу в финале Ночной хоккейной лиги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло уже в третий раз. Свердловские хоккеисты обыграли «Звезду Запада» из Калининграда со счетом 2:1. Победа дает им право на получение средств на строительство нового ледового дворца.

Напомним, ранее свердловские команды «Неоплан» и «Авто» уже становились победителями Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Благодаря этому в Екатеринбурге появилась «Дацюк-арена», а также идет строительство ледовой площадки в микрорайоне Солнечном.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.19

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