«Лыжня России» пройдет без масс-старта

Гонка «Лыжня России» в этом году пройдет в Свердловской области без традиционного массового старта. Об этом сообщил министр спорта региона Леонид Рапопорт. «Главная площадка разместится в Нижнем Тагиле на территории спортивного комплекса «Аист». Старты пройдут в несколько этапов по 50 человек. Общее количество участников – не более 400», – уточнил он.

Решение о новом формате лыжной гонки принял оперштаб региона. Аналогичные требования будут действовать не только для тагильской площадки, но и для всех остальных, в других муниципалитетах Свердловской области. «Главам будут направлены рекомендации руководствоваться эпидемиологической обстановкой на местах, обязательно соблюдать все требования Роспотребнодзара, старт участников организовать раздельный», – сказал министр.

Само мероприятие назначено на 13 февраля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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