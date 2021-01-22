Спортсменам предложили поучаствовать в «Лыжне России» онлайн

Любой желающий в этом году может принять участие в «Лыжне России», не приходя на массовый забег. Достаточно пробежать свою дистанцию в период с 3 по 13 февраля, зафиксировать результат при помощи фитнес-браслета и отправить скрин организаторам. Результат учтут в общем протоколе.

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Свердловской области в этом году пройдет 13 февраля в Нижнем Тагиле. Традиционного единого забега не будет, максимально на лыжню допустят 400 человек – и тех разобьют на группы по 50 спортсменов.

Но все желающие могут присоединиться к гонке в индивидуальном формате, рассказали в министерстве физкультуры и спорта региона. Для этого необходимо в любой день с 3 по 13 февраля пробежать 5 км (женщины) или 10 км (мужчины) на любой трассе. Результат нужно зафиксировать с помощью специального приложения, фитнес-браслета или спортивных часов. Записанный трек (скриншот, фото с экрана или уникальную ссылку на трек) участник должен отправить по электронной почте организаторам «Лыжни России – 2021» в Свердловской области по адресу: lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 (время Екатеринбурга) 13 февраля. Все результаты будут учтены в общем своде участников забега.

Добавим, что муниципалитеты области вправе проводить свои массовые забеги (не более 50 человек за один этап), но решение будет приниматься после анализа эпидемиологической обстановки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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