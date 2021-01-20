Мерзлякова – о суррогатном материнстве: одинокие люди имеют право на счастье

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова через СМИ ответила своей бывшей челябинской коллеге, а ныне – члену Совфеда Маргарите Павловой, которая считает, что суррогатное материнство в России нужно запретить или очень серьезно ограничить.

Сегодня на пресс-конференции Мерзлякова заявила, что, во-первых, она является стопроцентной сторонницей суррогатного материнства, но, во-вторых, считает, что оно должно очень жестко регулироваться законодательством.

«Я видела, знаю, я занималась проблемами суррогатного материнства, проблем много, но часто они находятся в поле отсутствия регулирования законодательством действий со стороны биологических родителей, которые вдруг решали, что что-то пошло не так, и решили отказаться от ребенка. Законодательно должно быть прописано все, в том числе – гинекологическое наблюдение, а также случаи рождения недоношенного ребенка», – заявила Мерзлякова. Она рассказала, что около 10 лет назад к ней на прием пришла девушка, суррогатная мать, совсем без средств, без родных, и попросила помощи, потому что биологические родители отказались от еще нерожденного ребенка.

В то же время, подчеркнула омбудсмен, она – сторонник суррогатного материнства, так как видела счастливые семьи, в которых дети появились именно таким образом. «И я не понимаю разницу между мамой одинокой – и мамой, и папой, здесь я тоже считаю, что не должно быть запрета на счастье одиноким людям, а дети – это счастье. По разным причинам женщина может быть одинокой. Она может быть вдовой. И она имеет право стать матерью. Те, кто хочет иметь ребенка, и не может получить его другим путем, должны иметь на это право. Семья – это счастье, дети – это счастье», – сказала Мерзлякова, повторив, что процесс должен строго регулироваться законом.

Напомним, недавно член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет суррогатного материнства. Свою точку зрения сенатор высказала в ходе круглого столпа в Общественной палате РФ и в социальных сетях. «Считаю, что суррогатное материнство должно быть запрещено законом. Как минимум, очень серьезно ограничено – и уж во всяком случае, нужно изжить практику коммерческого суррогатного материнства, бизнеса и заработка на суррогатном материнстве», – заявила г-жа Павлова.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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