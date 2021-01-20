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Среда, 20 января 2021, 14:52 мск

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Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов завтра подаст документы на мэрский конкурс

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов утром 21 января подаст документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра. Об этом чиновник сообщил в программе «Акцент» на канале ОТВ, которую покажут в эфире сегодня вечером.

«Раньше физически не было времени [подать документы]. Надо же подготовить и заполнить все необходимые анкеты, а самое главное – подготовить и сформировать понятный для жителей Екатеринбурга, для бизнеса уральской столицы план первоочередных мероприятий, которые я вижу. Для того чтобы город развивался, становился комфортным для жизни и безопасным, чтобы строились новые дороги, новое жилье, социальные объекты, и город готовился и проводил крупнейшие события. В общем-то, база уже сформирована для Екатеринбурга», – заявил Алексей Орлов.

Прием документа на конкурс по избранию главы города завершится 22 января. На данный момент в аппарат думы поступило 16 заявок от желающих стать градоначальником, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕГД. Среди них есть общественники, либеральные активисты, бизнесмены, бывшие чиновники, и даже жители других городов. Имен кандидатов в думе не раскрывают, ссылаясь на положение о конкурсе. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 26 января.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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