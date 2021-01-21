В центре Екатеринбурга автомобиль вылетел на остановку: есть пострадавший

В Екатеринбурге сегодня утром автомобиль вылетел с дороги на остановку общественного транспорта. Авария случилась на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Малышева.
Как уточнили в УГИБДД по Екатеринбургу, сбит пешеход. Обстоятельства ДТП уточняются. Очевидцы в соцсетях пишут, что на месте кроме ГИБДД стоит машина реанимации. Аварию на остановке устроил «Мерседес» с челябинскими номерами. «Новый День» выясняет подробности.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 21.01.21
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