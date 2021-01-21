Мерседес подрезали, и он вылетел на остановку: подробности ДТП с пострадавшим пешеходом (ФОТО)

Стали известны подробности утреннего ДТП на автобусной остановке на улице Карла Либкнехта. Девушку за рулем мерседеса с челябинскими номерами подрезали, она вывернула руль вправо, пытаясь уйти от столкновения, но не удержала машину на дороге и вылетела на остановку.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, в 8:50 женщина 1997 года рождения, которая получила права два года назад, ехала по Карла Либкнехта от проспекта Ленина в сторону улицы Малышева в среднем ряду, в правом стоял автобус. Женщина рассказала сотрудникам ГИБДД, что водитель машины слева резко пристроился, она вывернула руль вправо, там врезалась в киоск и сбила девушку. Пострадавшая 1992 года рождения доставлена в ГКБ № 23 с черепно-мозговой травмой и ушибами коленных суставов.

Детали произошедшего «Новому Дню» описал водитель автобуса, который в момент аварии стоял на остановке. «Конечно, водитель мерседеса виноват, он влетел в остановку и сбил девушку, которая ждала автобуса. Я не могу точно сказать, выходила она из автобуса или заходила, но я когда вышел из автобуса, девушка уже лежала. Ее мужчины подняли, вызвали скорую. За рулем мерседеса была девушка, понятно, что она в шоке была. Но я не могу судить, какое у нее было состояние – будет освидетельствование [на опьянение]», – рассказал водитель.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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