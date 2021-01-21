За год пандемии у ломбардов вырос «средний чек» – золото подорожало

В Свердловской области зарегистрировано около сотни ломбардов и еще порядка двухсот филиалов, головные офисы которых находятся в других регионах. За год пандемии их число сократилось из-за коронавирусных ограничений. Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй, за 9 месяцев года было оформлено 2,5 млн займов, это на 13% ниже, чем в 2019 году. В целом по России число сделок упало на 17%. Но при этом средняя сумма займа выросла – с 7 до 8 тысяч рублей.

«Пандемия, конечно, нанесла огромный урон ломбардам. Эти 17% – так оно и есть. Активное обращение населения резко упало, что связано и с ограничениями свободы передвижения. Это несколько компенсировало увеличение среднего займа, но это в основном связано с тем, что подорожал основной залоговый предмет – золото. Часть ломбардов ушла с рынка или перекрасилась в комиссионные магазины», – прокомментировал президент некоммерческого партнерства «Лига Ломбардов» Михаил Унксов. По его словам, портрет типичного клиента ломбарда никак не поменялся: чаще всего обращаются женщины, возраст заемщиков – 35-65 лет, но приходят и пожилые люди, которым за 90 лет.

При этом изменился характер операций: сейчас можно продлить срок займа онлайн, и в пандемию число операций по продлению превысило число операций по первичному залогу. «Ломбарды – единственная микрофинансовая организация, которая не увеличивает кредитную нагрузку населения. Мы ограничены суммой залогового имущества», – добавил президент «Лиги Ломбардов».

В этом году Банк России займется наведением порядка на рынке ломбардов – все действующие организации должны подать заявления, на их основе будет создан реестр. Как отметил Михаил Унксов, пока заявления подали считанное количество ломбардов – несмотря на то, что закон вышел в июне, ЦБ опубликовал анкету только 30 декабря. Эксперт считает, что ведение реестра на деятельности легальных ломбардов существенно не скажется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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