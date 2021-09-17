В Свердловской области вырос средний чек ломбардов: несут золото и технику

В Свердловской области продолжает расти средний чек ломбардов. За первое полугодие 2021 года средняя сумма займа составила 11,7 тысячи рублей – на 20% выше, чем в 2020 году. Практически все займы – 99,9% – люди берут под залог личных вещей: драгоценностей, техники и оборудования. Оставшаяся весьма небольшая доля приходится на автомобили. В то же время количество займов сокращается – оформилено 300 тысяч договоров займа, на 19% меньше, чем ранее.

В Свердловской области за год число зарегистрированных ломбардов сократилось на 22%, легально работает 77 компаний. Как сообщили в Уральском управлении ЦБ РФ, тенденция характерна для всей России. Она связана как с самостоятельным уходом компаний, так и с новой процедурой допуска ломбардов на финансовый рынок. Чтобы попасть в государственный реестр, все действующие ломбарды должны были пройти в этом году проверку регулятора.

«Прежде чем воспользоваться услугами ломбарда, следует убедиться, что перед вами не мошенники, и проверить организацию в реестре Банка России. Это можно сделать на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Кроме того, теперь сайты легальных ломбардов помечены в поисковой системе «Яндекс» белой галочкой в синем кружке и надписью «ЦБ РФ», − прокомментировала Ольга Анчугова, начальник отдела Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России.

Как ранее писал «Новый День», после того, как ломбарды обязали пройти регистрацию в Центробанке, их количество сократилось на треть. Средняя сумма займа начала расти после пандемии – к началу 2021 года уральцы брали в среднем 8 тысяч, а до того 7 тысяч рублей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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