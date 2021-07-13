Треть ломбардов Свердловской области ушли с рынка

Количество зарегистрированных в Свердловской области ломбардов упало на треть после того, как их обязали пройти регистрацию в Центробанке. По данным регулятора, свой статус смогли подтвердить 66 ломбардов, 27 организаций исключены из реестра Банка России и утратили свой статус, заниматься ломбардной деятельностью им запрещено.

«После введения новых правил рынок ломбардов Среднего Урала покинули более трети игроков. Большинство из них сейчас находится в процессе банкротства или ликвидации. Новый порядок формирования реестра повысил прозрачность микрофинансовой отрасли и снизил риск недобросовестной деятельности на рынке потребительского кредитования», – отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.

Напомним, с начала этого года изменилась процедура включения ломбардов в государственный реестр: раньше их включали автоматически, теперь же надо проходить проверку в ЦБ. До 10 июля шел переходный период. Проверить, состоит ли ломбард в государственном реестре можно на сайте Банка России. Добавим, не все ломбарды, ушедшие с рынка, исчезли только из-за новых правил работы. Часть из них подкосила пандемия. В ее начале такие организации ждали наплыва клиентов – так случается в каждый кризис. Но вышло иначе. Люди какое-то время не могли заходить в ломбарды, к тому же подорожал основной залоговый предмет – золото. Как рассказывал ранее президент некоммерческого партнерства «Лига Ломбардов» Михаил Унксов, часть ломбардов ушла с рынка, часть «перекрасилась» в комиссионные магазины.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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