Ломбарды готовятся к наплыву клиентов

Ломбарды готовятся к тому, что уже через несколько недель у них будет плотный поток посетителей – люди в полной мере ощутят кризис.

Как рассказала «Новому Дню» вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова, в Екатеринбурге уже открылись после временного запрета на работу большинство ломбардов. И пока ситуация спокойная. «Заемщики находятся на самоизоляции. Очередей пока нет, недостаток в денежных средствах еще не в полной мере ощущается. Думаю, очереди будут, так бывает каждый кризис, предыдущие два точно было, и нет повода думать, что на этот раз будет иначе. Ждем после майских праздников или к концу мая, люди поймут, кто остался без работы, увидят, сколько денег осталось… Пока готовимся к этому, чтобы наша работа проходила без толп, с соблюдением дистанцирования», – рассказала Мария Поспелова.

Центральный банк Росси несколько дней назад разослал ломбардам рекомендации дать клиентам больше времени на выкуп заложенного имущества и не начислять штрафы за просрочку. Как сообщается в письме регулятора, отсрочка должна составлять не менее трех месяцев со дня объявленного ранее возврата займа. По словам Поспеловой, уральские ломбарды к послаблениям для клиентов готовы, серьезной проблемой просьба ЦБ стать не должна. «Мы отнеслись с пониманием, прощаются периоды, когда невыкупленное имущество хранится у нас, проценты начисляются, от этого ломбарды отказаться не могут. Но штрафы мы не начисляем», – прокомментировала вице-председатель Ассоциации развития ломбардов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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