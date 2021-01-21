МЧС по Свердловской области предупреждает о 40-градусных морозах

В МЧС по Свердловской области предупредили о сильных морозах в ближайшие дни. По данным ведомства, 23 и 24 января местами в регионе температура понизится до -40...-43 градусов.

По информации Гидрометцентра, завтра в Екатеринбурге днем ожидается -19...-21 и небольшие осадки, ночью температура понизится на два градуса. В субботу днем синоптики прогнозируют -24...-26, ночью мороз усилится до -34 градусов. Уже в воскресенье немного потеплеет: в первой половине дня выпадет снег и будет -10...-12, во второй половине дня -25...-27.

Екатеринбург, Анна Темрук

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