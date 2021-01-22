В морозы на Среднем Урале не будут увеличивать количество патрульных постов на загородных трассах

На Средний Урал вновь идут сильные морозы. Уже в эти выходные в регионе местами ожидается похолодание до -40…-43 градусов. В эти дни всем участникам дорожного движения нужно быть предельно внимательными и осторожными.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, увеличение количества постов на загородных трассах и в городах области не планируется: «Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу согласно графику работы. Инспекторы обязательно будут патрулировать загородные автодороги. Они ориентированы на выявление тех водителей и участников дорожного движения, кому нужна помощь и кто оказался заложником холодной погоды».

Также в ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снизилось число ДТП. Так, за период с 1 по 21 января 2021 на территории Свердловской области случилось 132 ДТП, в которых погибли 7 человек, а 171 получил травмы различной степени тяжести. Что меньше на 10, 67 и 25 процентов соответственно.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что на данный момент на территории области нет опасных участков дорог: «Сотрудники ГИБДД контролируют содержание улично-дорожной сети, в том числе и загородных трасс, в безопасном состоянии. В ходе надзорной деятельности в отношении должностных лиц, обслуживающих организаций и глав муниципалитетов автоинспекторами выдаются предписания на устранение недостатков, и, впоследствии, за невыполнение предписаний, составляются протоколы в отношении должностных лиц».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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