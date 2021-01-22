В конкурсе на пост мэра Екатеринбурга примет участие экс-министр экономики

Глава Ленинского района Екатеринбурга, бывший министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко примет участие в конкурсе на пост мэра города. Об этом он сам сообщил в социальных сетях.

«Для меня это возможность оценить собственный опыт – свести практики, наработки в единую программу и посмотреть на них под новым углом. Своим участием в конкурсе хочу, в том числе, подчеркнуть важную роль глав районов как ключевого звена общегородского хозяйства и управления. […] Уверен, что накопленные компетенции и знания помогут в решении повседневных проблем горожан. На муниципальном уровне особого внимания требуют: развитие сети образовательных учреждений, благоустройство, внедрение цифровых сервисов и новых технологий. Готов представить свое видение их решения комиссии и депутатскому корпусу. При этом понимаю, что все возможности для реализации подобных, больших проектов у города уже есть, а достигнуть нужных результатов можно только сплоченной командой единомышленников», – написал Ноженко на странице в «ВКонтакте».

Напомним, сегодня последний день приема документов для участия в конкурсном отборе кандидатов на пост главы Екатеринбурга. В аппарат думы поступило уже 27 заявок от претендентов. Как ранее писал «Новый День», за кресло мэра готовы побороться свердловский депутат Михаил Зубарев, общественники Сергей Тиунов, Дмитрий Калинин и Александр Куделькин, бизнесмены Евгений Лоскутов и Андрей Бычков и другие. Имена кандидатов в городской думе не раскрывают, ссылаясь на положение о конкурсе. Накануне документы сдал врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который считается главным фаворитом мэрских «выборов».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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