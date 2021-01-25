На ЖБИ встали трамваи из-за коммунальной аварии

Сегодня утром в микрорайоне ЖБИ блокировано движение трамваев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, около 7 часов утра произошла авария на водопроводе. Вода залила пути в пролете ост. Каменные палатки – ост. Новгородцевой. Трамвайное движение перекрыто до устранения последствий прорыва трубы.

Очевидцы говорят, что от воды сильно парит, на «Яндекс.Картах» появилась отметка, что это кипяток. Но в пресс-службе ЕТК сообщили, что авария не на их сетях. Вероятно, это сети Водоканала.

Добавим, нерельсовым транспортом покинуть ЖБИ тоже проблемно. Улицы Сыромолотова и Высоцкого стоят в заторах, на «Калине» традиционная пробка.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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