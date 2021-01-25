Дома на ЖБИ остались без воды из-за коммунальной аварии

В микрорайоне ЖБИ в домах отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Как сообщили в пресс-службе Водоканала, без воды остались дома № 2 и 8 по ул. Высоцкого полностью, Высоцкого, 6 и 10, – половина подъездов. Будет организован подвоз воды.

Сообщение об утечке в Водоканал поступило около 5:30 утра, бригада нашла место прорыва, водопровод перекрыли. Это труба большого диаметра, чтобы последствия устранить, нужно проводить раскопки, они согласовываются. В Водоканале обещают справиться за сутки.

Из-за этой коммунальной аварии на ЖБИ встали трамваи – вода затопила рельсы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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