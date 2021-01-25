Водителя фургона, который снес трех пешеходов на Малышева – Мамина-Сибиряка, отправили в колонию-поселение

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю «Фиат Дукато», который летом этого года устроил смертельное ДТП на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка. Из-за его невнимательности скончалась женщина-пешеход, еще два пешехода получили травмы. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Родственнику погибшей по гражданскому иску он выплатит 700 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.

Суд признал, что водитель фургона Александр Азанов ехал по Малышева со скоростью около 60 км/ч, при приближении к перекрестку он отвлекся и не заметил, что на его направлении загорелся красный. Дальнейшая картина случившегося попала на видео, которое публиковал «Новый День». Фургон вылетел на перекресток, не снижая скорости, трое пешеходов переходили дорогу, также с Малышева – Мамина-Сибиряка поворачивал «Хендэ Акцент». «Фиат» столкнулся с легковушкой, его отбросило на тротуар, в заносе он сбил 45-летнюю женщину и еще двух человек. Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице.

Автоэксперт о ДТП с фургоном

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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