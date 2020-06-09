«Скорее всего, отвлекся», – мнение автоэксперта о смертельном ДТП на Малышева – Мамина-Сибиряка (ВИДЕО)

Сегодня съемочная группа «Нового Дня» встретилась с автоэкспертом Олегом Таратухиным, чтобы тот дал свою оценку ДТП, которое случилось накануне вечером на пересечении улиц Малышева и Мамина-Сибиряка, в результате которого скончалась женщина-пешеход и еще двое пострадали.

Автоэксперт о страшном ДТП

Олег посмотрел кадры ДТП и предположил, что водитель Fiat попросту отвлекся от дороги, например, говорил по телефону или же задумался.

«Водитель грузовика Fiat выехал на красный сигнал светофора, не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Accent, и в зависимости от того, был он трезвый или пьяный – ему грозит либо до 5 лет, либо до 12 лет лишения свободы. Странно, конечно, что водитель настолько безответственно отнесся к проезду через этот перекресток. 5 секунд – это не какой-то мигающий… это уже красный сигнал светофора, который он должен был увидеть заранее», – недоумевает руководитель «Фонда помощи пострадавшим в ДТП» Олег Таратухин.

Напомним, жуткая авария произошла накануне, в 19:00, на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Столкнулись Fiat Ducato и Hyundai Accent. По версии ГИБДД, 53-летний водитель фургона проехал на красный и врезался в корейскую легковушку, ехавшую на зеленый. От удара Fiat отбросило на пешеходов, которые в это время переходили перекресток на разрешающий сигнал светофора. Трое человек пострадали в аварии, одна из них скончалась в больнице.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

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