Дело о гибели пешехода, на которого отбросило фургон, передают в областной главк (ВИДЕО)

В Екатеринбурге скончалась одна из трех пострадавших во вчерашнем ДТП в центре города пешеходов. Теперь из управления ГИБДД по Екатеринбургу все материалы передают в следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Напомним, инцидент произошел вчера – около 19:00 на перекрестке Малышева и Мамина-Сибиряка фургон Fiat Ducato проехал на красный свет, врезался в Hyundai Accent, который двигался перпендикулярно на зеленый. Итальянский автомобиль отбросило на пешеходов, которые в это время переходили дорогу – также на разрешающий сигнал светофора. Двое в тяжелом состоянии были доставлены в травматологию – мужчина и женщина, последняя позднее скончалась от полученных травм. По какой причине водитель Fiat проехал на красный, неизвестно.

Фиат пролетел на красный и сбил пешеходов

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

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