Страшное ДТП в центре Екатеринбурга – машину отбросило на пешеходов (ФОТО)

Сегодня вечером, около 19:00, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка столкнулись Fiat Ducato и Hyundai Accent. Водитель итальянского фургона, 53-летний мужчина, проехал на красный и врезался в корейскую легковушку, ехавшую на зеленый. От удара Fiat отбросило на пешеходов, которые в это время переходили перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Пострадали 26-летняя девушка, женщина, чью личность и возраст пока не удалось установить, предположительно, ей от 30 до 40 лет, а также 36-летний мужчина. У последних двух тяжелые травмы. Очевидцы рассказали «Новому Дню», что всех троих увезли в реанимобилях. По информации из соцсетей, все пострадавшие были без сознания.

«На местепроисшествия работают сотрудники ГИБДД, которые опрашивают очевидцев, проводят замеры. Для установления обстоятельств ДТП на место выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков. По факту ДТП будет проведена проверка, в ходе которой будет установлена степень виновности водителей. Будут проведены необходимые экспертизы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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