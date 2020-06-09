Одна из трех пешеходов, пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга, погибла

В больнице скончалась женщина, одна из трех пострадавших в ДТП, которое случилось минувшим вечером в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка.

Напомним, на переходивших дорогу пешеходов отбросило автомобиль Fiat Ducato, который до этого проехал на красный свет и врезался в Hyundai Accent, ехавший на зеленый. «В травматологическую больницу были доставлены два пострадавших. Один них сейчас находится в отделении травматологии, у другой – травмы, не совместимые с жизнью, она погибла», – сообщили «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

Как сообщал «Новый День», ДТП пострадали 26-летняя девушка, 36-летний мужчина, и женщина предположительно от 30 до 40 лет. У последних двух тяжелые травмы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Страшное ДТП в центре Екатеринбурга – машину отбросило на пешеходов (ФОТО). / Куйвашев продлил ограничительные меры по Covid-19, но с оговоркой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»