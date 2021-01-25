В мэрии назвали улицы, откуда эвакуируют автомобили, чтобы убрать снег

В администрации Екатеринбурга предупредили, что в ближайшую ночь, с 25 на 26 января, ГИБДД будет перекрывать дороги, чтобы коммунальная техника могла почистить город. Автомобили будут эвакуировать. Речь идет об улицах Декабристов, Куйбышева, Парниковой и Тепличной.

«В процессе уборки инспекторы ГИБДД перекроют движение на названных магистралях, предварительно установив временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации», – прокомментировали в мэрии.

Днем 26 января уборка продолжится – на Тверитина, Луганской, Маяковского, Восстания – от улицы Бакинских Комиссаров до улицы Ломоносова, а также в переулке Трамвайном и по нечётной стороне дублёра улицы Сахарова – от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева. Автомобилистов просят не парковаться на этих участках.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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