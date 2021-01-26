ГИБДД продолжит эвакуировать машины, мешающие уборке снега (СПИСОК УЛИЦ)

Предстоящей ночью сотрудники ГИБДД будут эвакуировать транспортные средства, которые помешают уборке снега службам благоустройства.

Завтра днем, 27 января, коммунальщики начнут вывозить снег с улиц Тепличной, Парниковой, Большакова – от улицы Луначарского до улицы Большакова, улицы Академика Вонсовского – от улицы Чкалова до улицы Михеева, а также дублёра улицы Сахарова – от улицы Чкалова до улицы Амундсена.

Заранее инспекторы ГИБДД установят знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и укажут часы проводимых работ.

Добавим, сегодня городские службы чистят на Тверитина, Луганской, Маяковского, Восстания – от улицы Бакинских Комиссаров до улицы Ломоносова, а также в переулке Трамвайном и по нечетной стороне дублера улицы Сахарова – от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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