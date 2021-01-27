Подробности ДТП на Челябинском тракте: водитель нашел пассажиров на сервисе по поиску попутчиков

Все пострадавшие в ДТП на Челябинском тракте 26 января оказались попутчиками, найденными водителем на одном из интернет-сервисов по совместным поездкам. Они направлялись в город Снежинск Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», вчера днем на Челябинском тракте случилось ДТП с участием двух машин: водитель легковушки въехал в грузовик, который стоял на обочине из-за поломки. Помимо виновника аварии в машине «Шевроле Авео» находились еще три пассажира, их увезли в больницу.

Сегодня в пресс-службе УГИБДД Свердловской области уточнили, что водителю – 21 год, пассажирам-девушкам – 18 и 20, пассажиру-мужчине – 46 лет. С травмами различной степени тяжести они доставлены Сысертскую ЦРБ. Водитель пояснил, что ехал из Екатеринбурга в Снежинск, с помощью одного из интернет-сервисов нашел трех попутчиков. Также водитель рассказал, что в районе 157-го км лобовое стекло его автомобиля закидало грязью, он принял вправо к обочине, где и произошел наезд на стоящий грузовик, который он заметил в последний момент. Стаж водителя – три года, он уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сысерть, Екатеринбург, Снежинск, Елена Владимирова

Сысерть, Екатеринбург, Снежинск. Другие новости 27.01.21

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