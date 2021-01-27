В Свердловской области заболеваемость коронавирусом идет вниз

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области, по официальной статистике, снижается. За последние сутки зарегистрировано 368 новых случаев, это седьмое место по стране. С начала пандемии ковид зарегистрирован у 69 030 человек. За сутки подтвердилась смерть 17 уральцев, всего скончались 1973 человека.

Как ранее сообщал «Новый День», свердловский оперштаб заявляет о снижении количества сделанных тестов: 22 января было сделано 13 559 исследований, 24 января – 8 414 исследований, а за вчерашний день, 25 января – 6 034 теста, 26 января – 6 811 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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