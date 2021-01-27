Официально: Куйвашев подписал указ о назначении Высокинского первым замом

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

Александр Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января. Напомним, накануне депутаты законодательного собрания на внеочередном заседании одобрили его кандидатуру на пост вице-губернатора. 38 депутатов проголосовали за и только трое (из ЛДПР) – против.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

Фонд святой Екатерины оплатит реабилитацию мужчины, у которого развился постковидный паралич (ФОТО). / В Свердловской области заболеваемость коронавирусом идет вниз. / Мэрия запретила парковку еще на трех улицах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»