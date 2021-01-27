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Среда, 27 января 2021, 13:28 мск

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Официально: Куйвашев подписал указ о назначении Высокинского первым замом

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

Александр Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января. Напомним, накануне депутаты законодательного собрания на внеочередном заседании одобрили его кандидатуру на пост вице-губернатора. 38 депутатов проголосовали за и только трое (из ЛДПР) – против.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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