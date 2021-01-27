Из-за пандемии количество мигрантов в Свердловской области упало в 4 раза

В 2020 году в Свердловскую область въехали 42,5 тысячи мигрантов – в 3,8 раза меньше, чем в 2019 году. Причина в коронавирусе – с марта Россия закрыла границы. Вместе с тем преступность среди мигрантов выросла. Правда, в полиции отмечают, что незначительно.

«В прошлом году был незначительный рост преступлений, совершенных иностранными гражданами, но все ситуации достаточно контролируемы», – прокомментировала сегодня на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова.

Она рассказала, что почти 70% мигрантов мужчины, детей приезжает около 15%. В основном это граждане СНГ, 88%. Продолжают приезжать в том числе граждане Украины, в прошлом году Свердловская область приняла 372 украинца, из которых 260 – это жители ДНР, 110 – ЛНР, а двое – уроженцы Крыма.

Добавим, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о разрешении на въезд в Россию граждан из государств – членов Евразийского экономического союза из Армении и Белоруссии, при себе у них должна быть справка об отсутствии коронавируса. С сегодняшнего дня также снимается ограничение на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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