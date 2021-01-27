Белорусам и армянам разрешили прилетать в Россию при отрицательном тесте на Covid-19

Гражданам Белоруссии и Армении разрешили въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на коронавирус. Результат должен отображаться в мобильном приложении «Путешествую без Covid-19». Соответствующее распоряжение подписал премьер-мнистр России Михаил Мишустин.

Документ касается граждан государств – членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию с территории Армении и Белоруссии с 1 февраля по 1 марта 2021 года.

В распоряжении перечислены 20 пунктов воздушного пропуска, через которые граждане данных стран смогут въезжать в Россию. В список вошли аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский, Чкаловский), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Анапы, Владивостока, Грозного, Казани, Нефтекамска, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи и Уфы.

Напомним, ограничения на въезд иностранцев в Россию были введены в марте прошлого года из-за распространения коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.01.21

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